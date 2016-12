Il fratello di Balotelli, Enock, resta senza squadra 

foto LaPresse

12:54

- E' durata trentaquattro giorni l'avventura dial, squadra che milita in serie B nel campionato maltese. Ora come annuncia SportMediaset, in anteprima, il fratello dista preparando le valigie per rientrare in Italia. "Divergenze con la società", confida lui agli amici più intimi. Di certo c'è che tra Enock e il calcio il rapporto continua a essere tormentato.Dopo la breve esperienza in Italia al, in serie D, altra avventura conclusasi in anticipo; ora Enock si ritrova nuovamente senza squadra. Il calciatore a Malta non avrebbe legato con lo spogliatoio. "Troppe chiacchiere su di me", dice sempre il calciatore che ha lottato anche contro chi sosteneva che il suo acquisto fosse stato in qualche modo caldeggiato e supportato economicamente anche da Mario che avrebbe messo soldi di tasca sua in questa operazione. Chiacchiere, appunto.In compenso da Malta Balotelli junior ha trovato il tempo per crearsi un'attività parallela e ha creato un marchio che ha un nome che non lascia indifferenti. "I'm the punishment of God". Ovvero “Io sono la punizione di Dio” celebre motto di Gengis Khan, sanguinario leader militare Mongolo. Il rientro di Enock è previsto per giovedì. Ad attenderlo all'aeroporto di Bergamo, con ogni probabilità, il suo migliore amico e fratello SuperMario.