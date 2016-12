Acerbi torna in campo, sconfitto il tumore

foto LaPresse 15:59 - L'incubo di Acerbi era iniziato il 14 luglio scorso: I test medici, pre-ritiro estivo, avevano sentenziato un tumore all'apparato urogenitale del calciatore, appena passato dal Milan al Sassuolo. La rapida diagnosi ha permesso di scoprire il male in tempo e dopo l'operazione, avvenuta il 17 luglio, l'incubo di Acerbi sembra ormai finito. Con ogni probabilità, infatti, partirà titolare per la partita di domani contro il Verona. - L'incubo diera iniziato il 14 luglio scorso: I test medici, pre-ritiro estivo, avevano sentenziato un tumore all'apparato urogenitale del calciatore, appena passato dal Milan al. La rapida diagnosi ha permesso di scoprire il male in tempo e dopo l'operazione, avvenuta il 17 luglio, l'incubo di Acerbi sembra ormai finito. Con ogni probabilità, infatti, partirà titolare per la partita di domani contro il Verona.

Con il peggio ormai alle spalle, il difensore del Sassuolo tornerà a solcare i campi da gioco per disputare una partita ufficiale. L'esordio con la nuova squadra, infatti, datato 6 settembre, era una amichevole, in cui segnò un gol, contro la Paullese. Una partita che per Acerbi aveva un'importanza doppia: sanciva il suo ritorno, ma soprattutto era una passerella benefica in favore di una Onlus oncologica. Passata la paura, quindi, non resta che rivederlo in campo, pronto ad affrontare una nuova stagione da protagonista.