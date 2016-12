Serie B: il Palermo di Gattuso batte il Cesena e vola in testa 

foto LaPresse 22:53 - Continua la risalita del Palermo di Rino Gattuso nel campionato di Serie B. I rosanero, nell'anticipo della quarta giornata, hanno battuto il Cesena per 2-1 al 'Barbera'. Romagnoli avanti per primi con De Feudis (52'), ma la replica del Palermo è immediata: Lafferty pareggia su punizione al 60', poi si guadagna un rigore (mano di Volta) che Hernandez realizza al 68'. I siciliani agganciano Empoli e Avellino a 7 punti in vetta alla classifica. - Continua la risalita deldinel campionato di. I rosanero, nell'anticipo della quarta giornata, hanno battuto ilper 2-1 al 'Barbera'. Romagnoli avanti per primi con De Feudis (52'), ma la replica del Palermo è immediata:pareggia su punizione al 60', poi si guadagna un rigore (mano di Volta) cherealizza al 68'. I siciliani agganciano Empoli e Avellino a 7 punti in vetta alla classifica.

Dalla polvere all'altare in due settimane scarse. Il destino sorride a Rino Gattuso, già sul patibolo dopo la sconfitta casalinga con l'Empoli e ora magicamente in vetta alla classifica di Serie B. Per qualche ora e "solo" in condivisione, ma tanto basta per dare nuova linfa alla stagione del Palermo. La squadra, finalmente, sembra assorbire almeno in parte il carattere dell'allenatore e non si abbatte di fronte alle difficoltà. Come quelle che si presentano in avvio di secondo tempo, quando il Cesena - fin lì sornione - colpisce con De Feudis e sblocca la partita. Al 55' Ringhio manda in campo Lafferty (per Di Gennaro) ed è la svolta: l'ex attaccante del Sion, oltre 1,90m, pennella la punizione del pari appena 5' dopo. Al 68', poi, s'incunea in piena area, costringendo Volta a un fallo di mano grossolano. Sul dischetto si presenta Hernandez, che è freddo e realizza il quarto gol in questo avvio di campionato. Nel finale il Palermo ha un paio di occasioni per chiudere il match e soffre con moderazione. Gattuso, sempre in tensione, si fa anche espellere al 93' per qualche parola fuori posto all'arbitro. Poco importa: se il Palermo sembra risorto, il merito è soprattutto suo.