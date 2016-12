Milan, lesione muscolare per El Shaarawy

- Doccia fredda per. L'esito degli esami cui si è sottoposto il Faraone dopo la rifinitura di sabato, infatti, non hanno dato esiti confortanti: per il giocatore si tratta di una "lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Nei prossimi giorni - spiega il Milan in un comunicato - il calciatore si sottoporrà a ulteriori esami medici per stabilire prognosi e tempi di recupero". Per l'azzurro niente

L'infortunio è avvenuto "nel corso della rifinitura odierna" si legge nella nota del club. El Shaarawy, al termine dell'allenamento, non era salito sul pullman della squadra ma - in compagnia di un fisioterapista - si era recato a svolgere degli esami dettagliati per scoprire l'entità del problema. In serata ha comunque raggiunto i compagni nel capoluogo piemontese. Allegri aveva inserito il Faraone nella lista dei convocati, ma adesso è costretto a rinunciarvi.

Come nel caso di Niang e Saponara. Il francese non ha recuperato da un problema alla spalla accusato in amichevole contro il Chiasso. Saponara, invece, è ancora in ritardo di condizione e si allena col gruppo da pochi giorni. Questo l'elenco dei 21 convocati di Massimiliano Allegri per la partita contro il Toro: Abbiati, Amelia, Coppola, Constant, Mexes, Vergara, Zaccardo, Zapata, Birsa, Cristante, Emanuelson, De Jong, Kakà, Montolivo, Muntari, Nocerino, Poli, Balotelli, El Shaarawy, Matri, Robinho.