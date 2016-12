Napoli, Benitez: "Scudetto? Non abbiamo paura di stare al vertice, possiamo battere chiunque"

foto LaPresse 16:46 - Sei punti nelle prime due gare e una rosa che fa sognare. A Napoli si parla già di scudetto: "Non si vince adesso, ma alla fine - spiega Benitez -. Non abbiamo paura di stare al vertice, se ripetiamo bene le cose in allenamento possiamo vincere contro chiunque". Sabato, intanto, c'è l'Atalanta: "Turnover per la Champions? Se vogliamo competere su tre competizioni dobbiamo usare la rosa, chi fa bene non è detto che giocherà la gara seguente". - Sei punti nelle prime due gare e una rosa che fa sognare. Asi parla già di: "Non si vince adesso, ma alla fine - spiega Benitez -. Non abbiamo paura di stare al vertice, se ripetiamo bene le cose in allenamento possiamo vincere contro chiunque". Sabato, intanto, c'è: "Turnover per la Champions? Se vogliamo competere su tre competizioni dobbiamo usare la rosa, chi fa bene non è detto che giocherà la gara seguente".

Con l'Atalanta ci sarà turnover?

"Io devo essere coerente con quello che ho detto. L'Atalanta è la partita più importante per noi, la Champions verrà dopo. La squadra ha questa rosa e tutti saranno importanti. Se dobbiamo usare giocatori diversi non è turnover. Chi fa bene non è detto che giocherà la gara seguente, ma deve comunque allenarsi e dimostrare. Si deve cambiare altrimenti non arriviamo all'ultimo mese per lottare per qualcosa di importante".



Le prossime tre gara schiuderanno le prospettive del Napoli?

"Si vince alla fine del campionato, non dopo tre mesi o dieci partite. Se la squadra vince è più facile perché si acquista fiducia, ma noi lavoriamo e vedremo tra dieci partite dove saremo. Siamo al vertice, ma non cambia nulla e dovremo comunque lavorare fino alla fine".



Sabato c'è Inter-Juve.

"Io penso alla mia partita, poi dopo la partita vedremo cosa avranno fatto. Per noi non cambia nulla".



Mazzarri diceva che la Champions può togliere anche dieci punti al campionato. Lei è d'accordo?

"Devo essere coerente con la mia idea. Io farò giocare chi ha giocato di meno in alcune gare. Se vinciamo bene, se perdiamo invece molti diranno che abbiamo perso punti. Se vogliamo competere su tre competizioni dobbiamo usare la rosa. Higuain ad esempio non lo abbiamo doppio, ma lui gioca se sta bene, se un altro sta meglio giocherà lui. Per me il nome non fa differenza".



Il Napoli può vincere lo scudetto?

"Ho sentito varie volte discorsi se io ho paura o meno di nominare lo scudetto. Bisogna capire che non si vince questa settimana o la prossima, ma alla fine. Dobbiamo lavorare e se non andranno bene le cose lavoreremo ancora di più. Non abbiamo paura di stare al vertice, se ripetiamo bene le cose in allenamento possiamo vincere contro chiunque".



Come stanno Hamsik e Zapata?

"Quando i giocatori arrivano dopo gli impegni delle nazionali fanno un allenamento meno intenso. Sono tutti a posto compreso Marek, che ha fatto una sessione normale, con la palla, quindi con meno intensità. Zapata deve lavorare fisicamente perché nell'ultimo periodo tra Inghilterra, Argentina, Colombia e vari spostamenti ha perso un po' di condizione".



Qualche giocatore ha già la testa al Borussia?

"Bisogna fare bene questa partita, se non fanno bene sotto il profilo dell'atteggiamento mi daranno un segnale non positivo e giocheranno meno partite".



Mertens in che ruolo può giocare?

"Lui ha giocato a sinistra, ha lo stile di Insigne ma può giocare in tutti i ruoli dietro la punta. Ha fatto benissimo questa settimana e avrà una possibilità come gli altri".



I due gol presi dal Chievo sono distrazioni dei singoli oppure ha lavorato sulla difesa?

"Chiaramente sono due distrazioni, ma l'importante è la fase difensiva. Abbiamo lavorato sia in attacco con quelli che sono rimasti, ma anche in difesa con Cannavaro, Britos, Mesto e gli altri. Loro però non devono avere paura di fare un errore perché poi non si gioca la prossima gara".



Cosa teme di più dell'Atalanta?

"Noi dobbiamo fare quello che proviamo in allenamento. In Italia cambiano modulo ogni dieci minuti, ma non è un problema per me. E' una squadra d'esperienza, in difesa hanno grande esperienza e davanti con tre punte possono fare male, ma non faccio nomi particolari perché l'importante è la nostra squadra".