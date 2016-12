ADL spara su Mazzarri: "Non faccio il tifo per una persona così"

foto LaPresse Correlati Claudia Letizia: "Napoli, buona fortuna" 16:46 - Le scorie del divorzio che si è consumato questa estate sono ancora tutte ben presenti: che tra Aurelio De Laurentiis e Walter Mazzarri non corresse buon sangue lo si sapeva, oggi in Lega Calcio è arrivata però l'ultima conferma: "Inter-Juve? Non mi interessa molto cosa potrà succedere in campo - ha detto il presidente del Napoli - al limite spero in un pari, di certo non farò il tifo per Mazzarri. Lui non lo farebbe per me". - Le scorie del divorzio che si è consumato questa estate sono ancora tutte ben presenti: che tranon corresse buon sangue lo si sapeva, oggi in Lega Calcio è arrivata però l'ultima conferma: "Inter-Juve? Non mi interessa molto cosa potrà succedere in campo - ha detto il presidente del Napoli - al limite spero in un pari, di certo non farò il tifo per Mazzarri. Lui non lo farebbe per me".

"CANDIDATI A VINCERE TUTTO" "Il mercato? Abbiamo inserito otto innesti in un gruppo già ben fecondato" ha proseguito De Laurentiis. "Abbiamo lavorato per rafforzarla, ma credo che il primo rinforzo sia stato il tecnico. Benitez, come me, ha un pensiero internazionale e non provinciale. Tifo per il pari fra Inter e Juve? Certo, si tifa sempre per il pari. La Juve fa paura? No, non fa paura. L'abbiamo già battuta sia in Serie B che in Serie A. Napoli da scudetto? Noi ci candidiamo sempre per tutto, per il massimo. Finora non ci siamo riusciti ma ci riusciremo. Se tiferò almeno un po' per Mazzarri? Io devo farlo? Mazzarri tiferebbe per me? Ultimo derby d'Italia per Moratti? Questo mi dispiacerebbe perché è un pezzo di storia importante che se ne va".