Samp-Genoa, spionaggio pre-derby: pizzicato a Bogliasco 007 dei rossoblù, sospeso dalla società

foto LaPresse 17:45 - Il derby di Genova è una vera battaglia. Sportiva, ma pur sempre una battaglia. Così capita che, a due giorni da Samp-Genoa, un emissario del club rossoblù venga inviato a Bogliasco per spiare tattiche e schemi in vista di domenica sera. Come un novello Rambo con tanto di tuta mimetica, Luca De Prà, allenatore dei portieri della Primavera del Genoa, è stato però colto sul fatto dai blucerchiati, che l'hanno immediatamente fotografato. - Il derby diè una vera battaglia. Sportiva, ma pur sempre una battaglia. Così capita che, a due giorni da, un emissario del club rossoblù venga inviato aper spiare tattiche e schemi in vista di domenica sera. Come un novello Rambo con tanto di tuta mimetica,, allenatore dei portieri della Primavera del Genoa, è stato però colto sul fatto dai blucerchiati, che l'hanno immediatamente fotografato.

Ha davvero dell'incredibile quanto accaduto venerdì mattina a Bogliasco. A due giorni dal derby, Delio Rossi decide di blindare gli allenamenti per provare tattiche e schemi in vista della partitissima. Durante la seduta, però, Luca De Prà (allenatore dei portieri della Primavera del Genoa) viene sorpreso nascosto tra le frasche del Poggio, con tuta mimetica e scarponi da montagna. La missione - spiare i rivali per cogliere informazioni della partita di domenica - fallisce così, in maniera comica, visto che la Samp passa al contrattacco postando sul proprio sito la foto dell'improvvisato 007.



IL GENOA SOSPENDE DE PRA': "NESSUN MANDATO, INIZIATIVA PERSONALE"

Il giallo, però, si infittisce nel tardo pomeriggio di sabato, quando il Genoa prende le distanze da De Prà con un comunicato inequivocabile: "Il Genoa Cfc, con riferimento a quanto avvenuto questa mattina, precisa che nessun dirigente o componente lo staff tecnico ha dato mandato al signor Luca De Prà, preparatore portieri della Primavera, di seguire l’allenamento in programma a Bogliasco. Si è trattata di una iniziativa di carattere personale. Tale procedura non è mai stata utilizzata in passato e non fa parte del modus operandi ascrivibile al nostro club. La Società rende noto che il sig. De Prà è stato sospeso con effetto immediato dall’incarico in attesa che vengano fornite eventuali spiegazioni".