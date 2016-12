Roma, Walter Sabatini: "La cessione di Lamela è stata sofferta"

- Una cessione sofferta, ma inevitabile. Il d.s. dellaracconta i motivi dell'addio di: "Non pensavamo all'inizio di voler vendere Erik, poi gli è stata fatta un'offerta (dal Tottenham, ndr) che non volevamo e non potevamo pareggiare e piuttosto che fare una battaglia improbabile da vincere, abbiamo accettato. Ma se la trattativa l'avessimo messa in piedi prima avremmo venduto il giocatore a un prezzo maggiore".

Lamela, per la cronaca, è stato venduto agli Spurs per 30 milioni di euro più cinque di bonus. "La cessione ci ha portato alla sofferenza, non solo mia, ma condivisa", racconta Sabatini, che poi fa il punto sul mercato estivo: "E' stato un mercato duro perché veniva dopo il 26 maggio in un dimensione psicologica molto compromessa, abbiamo dovuto ricostruire quello che restava di noi ed è stato un mercato con difficoltà, però è stato concluso in maniera soddisfacente, siamo sicuri di aver costruito una squadra competitiva".

Un altro 'rimpianto' porta il nome di Daniel Pablo Osvaldo. "Ha fatto tanti gol nella Roma e speriamo li faccia anche anche al Southampton perchè abbiamo diversi bonus. E' un giocatore straordinario che non ha mai trovato la sua quiete con se stesso e ambiente, mi dispiace che le cose siano degenerate. Ha fatto cose, non abbastanza gravi, ma visibili e si è messo dentro un tunnel" ha spiegato il dirigente giallorosso.

Infine una confessione sull'arrivo di Maicon e sulla strategia attuata nella campagna acquisti: "Non avrei mai preso Maicon se il derby fosse andato in diversa maniera – ammette -, perchè venivamo da una striscia di risultati e la squadra era in crescita. La vittoria del derby avrebbe dato la possibilità di continuare a rischiare. La maniera della sconfitta ci ha imposto di dire che per poter essere la Roma dei romanisti dovevamo cambiare qualcosa''.