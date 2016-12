Eto'o: "Odiavo Mourinho, ma ora siamo grandi amici" 

- Sabato debutta contro l'ma la statura del personaggio, il compenso percepito e vecchie "voci", catturano l'attenzione dei tabloid anche quando il tunnel degli spogliatoi è ancora sprangato. E' la settimana di. Prima l'attacco di, che gli ha dato del "rompi-spogliatoio", avvisandoe ilora la replica, indiretta, del camerunense che ha una carezza per lo Special One, ma ammette: "".

Roberto Carlos ha lanciato la bordata e perlomeno turbato a distanza l'ambiente Chelsea. Già insinuare un dubbio sulle presunte interferenze nella vita del gruppo intacca (anche se solo molto parzialmente) l'entusiasmo dei tifosi Blues, che già ne pregustano movenze feline e killeraggio sotto porta; insomma, i gol. Aggiungici pure che in tempi non sospetti a Samuel Eto'o è stata attribuita - direzione Mou -la paternità di una dichiarazione che non sembrava tratta esattamente dal libro delle dediche: "Preferisco vendere noccioline nel mio villaggio piuttosto che giocare per lui". Uno più uno fa due, e il dubbio penetra in profondità, scava, trova il chiacchiericcio. Terreno fertile per incendiare polemiche e piantare i primi semi di discordia. Meglio intervenire.

Eto'o, allora, decide di farlo e, sarà solo un caso o forse no, rilascia una intervista al Sun in cui dice di tutto e di più. Mostra il suo lato da "duro", l'etichetta di calciatore senza peli sulla lingua, ma regala anche un atto di conversione. Apre ai ricordi, ai sentimenti negativi per Josè Mourinho. Prima l'odio, poi la grande amicizia. Nemici-amici: "Prima di incontrarlo all'Inter i nostri rapporti erano tesi e una volta dissi che mai avrei giocato in un club allenato da lui. Dio, però,ha voluto dimostrarmi quanto sbagliassi e ora io e lui siamo amici. Mi fa piacere lavorare per lui ed essere in una grande squadra. Mou è uno che va dritto al punto e ti dice le cose in faccia; ha tutte le qualità fondamentali per una persona che ricopre quel ruolo e quindi non saprei scegliere un solo pregio per descriverlo".

Riassunto: prima lo odiava, ora è suo grande amico. In mezzo l'Inter, il triplete. Lì sono crollate le antipatie, sono stati alzati trofei. Lì è cambiato il rapporto. Ora ricostruito al Chelsea. "Voglio giocare per lui", disse Eto'o prima di firmare per i Blues e quando timida si affacciava ancora l'ipotesi Inter. C'è andato, a Londra, Samuel. Se poi arrivano anche otto milioni di euro a stagione, tanto di guadagnato. D'altronde chi trova un amico, trova un tesoro.