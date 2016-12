Torino-Milan, Allegri: "Kakà subito in campo"

dal primo minuto per. La notizia la dà. Il brasiliano in campo con Balotelli e Robinho (preferito a Matri). Nasce il nuovo Milan, che contro il Toro di Ventura "non può sbagliare". Ci sono parole di conforto per El Shaarawy: "Non esiste un caso. Lui ha la mia stima e la mia fiducia". Problemi in difesa, per i troppi assenti: "Ma non ci sono difensori migliori di quelli che ho".

Prima Matri, poi l'effetto-benefico di Kakà nello spogliatoio. E' un nuovo Milan: quanto contano i due nuovi arrivati?

"Tanto. Matri arriva da buone stagioni nella Juve, Kakà da quattro ani a Madrid. Tutti e due con grande voglia di emergere. Kakà vuol dimostrare che ha ancora molto da dare al Milan e al calcio".

Cosa ha portato Kakà, in particolare?

"Entusiasmo. Fra i tifosi, nello spogliatoio, in tutto il Milan. E' emozionato come un bambino, è Pallone d'oro, ma si comporta come se fosse un esordiente, con una grande felicità".

Tabù da sfatare, per lei mister. Prima dell'esordio in Champions League, il suo Milan non ha mai vinto.

"Dobbiamo farcela, dobbiamo vincere. Il Torino è una squadra difficile da affrontare, abbassa i ritmo, addormenta la partuta. Dobbiamo stare molto attenti. Gioca in modo strano, ti impedisce di giocare".

Torniamo a Kakà. Può anche giocare da centrocampista?

"Le caratteristiche le possiede, è un campione. Dovendo giocare ogni tre giorni, ci possono stare diverse soluzioni"

Sarà titolare Kakà a Torino?

"Può essere. Vedremo. Si è allenato molto bene, non ha ancora i ritmi partita per intero. Decidiamo con calma e insieme".

El Shaarawy è un problema o no?

"Assolutamente no. Fa sempre le cose che gli chiedo di fare, è un professionista esemplare, con gli alti e i bassi che capitano a tutti i calciatori. Non c'è nessun caso, anche perché da quando è cominciata la stagione è sempre stato a disposizione. Io spero che ogni giocatore mi crei grandi problemidi scelta quando decido la formazione"



Kakà allora gioca dal primo minuto. Lo può dire?

"Sì, gioca dal primo minuto".

Chi ci sarà in attacco, con Balotelli e Kakà?

"Può essere Matri, ma penso anche a Robinho o El Shaarawy. Le soluzioni sono tante e gli impegni ravvicinati".

Che cosa l'ha sorpreso di Kakà?

"La voglia, la disponibilità. Passa gran parte della giornata qui a Milanello, a curarsi e allenarsi. Grande esempio per tutti. Ha una intelligenza calcistica superiore alla media e un'accelerazione come pochi al mondo".

Perché a curarsi?

"No, nessun problema. A curarsi per dire allenarsi con cura meticolosa".

Oggi lei appare molto più sereno.

"E' finito il mercato. La squadra è completa e sono soddisfatto. Il rapporto con la società e la proprietà è buono. Ora non ci resta che giocare e fare il nostro dovere, che è quello di vincere".

Torniamo a El Shaarawy: Prandelli dice che è un po' introverso.

"E' un punto di vista, può essere. Ma non è un problema e non lo diventerà. Mi ripeto: El Shaarawy deve restare sereno, ha la mia completa fiducia e stima, viene da un periodo con pochi gol ma di grande lavoro, utilissimo alla squadra. Ha tutti i riflettori addosso, sta trovando il suo equilibrio. Ha solo vent'anni e un grande futuro".

Allegri, un possibile futuro in Nazionale. Che cosa pensa di questa voce?

"La Nazionale è una grande ambizione per tutti i tecnici. Ma sono al Milan e penso al Milan. Non ha senso andare oltre".

Parliamo della difesa. C'è qualche carenza da risolvere.

"In giro difensori migliori dei nostri non ne vedo. Commettiamo qualche errore, come è accaduto col Verona. Ma sono errori che possono capitare, da non ripetere, certo. Ma senza doverci lamentare più di tanto. Sono soddisfatto dei difensori che ho nella rosa. Il problema riguarda solo e soltanto i troppi infortuni".

Riecco a Kakà. Lo preferisce a centrocampo o come trequartista?

"Io considero il trequartista un uomo di centrocampo con qualità offensive. Kakà può essere l'uno e l'altro, capace dell'ultimo passaggio, ma anche di dettare i ritmi e le geometrie della squadra: questo è il Kakà che vedremo".

Kakà può aiutare anche i centrocampisti a fare gol, come era accaduto con Ibrahimovic?

"La stagione dei gol dei centrocampisti con Ibra in campo credo sia irripetibile: 26 gol. La media normale sarebbe della metà, poco più. Non esageriamo".

Milan a tre punti a causa della sconfitta di Verona. Il rischio di classifica a Torino quanto è grande?

"Di sicuro è un rischio, perché non dobbiamo sbagliare. La sconfitta di Verona è stato un episodio, che al momento ci fa soffrire".