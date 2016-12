Barcellona, Messi punta a diventare il miglior marcatore di sempre nella Liga

- A soli 26 annipotrebbe diventare. Ora è il sesto più prolifico di tutti i tempi: il leader assoluto, a 32 gol dalla Pulce, è. Seguono. Raggiungere il mitico cannoniere dell'Athletic Bilbao sembrava utopia ma l'argentino lo ha messo nel mirino e, per uno che ha segnato 95 gol nelle ultime due stagioni, non dovrebbe essere complicato superarlo.

Messi di mestiere polverizza i record: si pensi al testa a testa con Cristiano Ronaldo che nel 2011-2012 segnò 41 reti a fronte dei 50 della Pulce. Pichichi e Scarpa d'oro per due anni consecutivi, l'argentino è sempre stato molto precoce: è stato primo giocatore a segnare cinque gol in una partita di Champions League (contro il Leverkusen il 7 marzo, 2012). Sono 26 le partite in cui il 10 blaugrana ha segnato tre o più gol in tutta la sua carriera, di cui tre per l'Argentina e 23 col Barcellona.

Come se non bastasse è il miglior capocannoniere nella storia del Barcellona grazie ai 315 gol segnati in tutte le competizioni: è riuscito a battere figure leggendarie come Gerd Müller, segnando 90 gol in una sola stagione. E' persino riuscito nell'impresa di segnare in sei diverse competizioni in una stagione (campionato, Coppa, Supercoppa di Spagna, Supercoppa Europea, Champions League e Coppa del Mondo per club).

In campo internazionale poi è secondo solo a Raul (a quota 71) per gol segnati nella massima competizione per club europei, la Champions League. L 'altra sfida per cui risulta perdente è quella con la sua Nazionale: dopo aver superato Maradona nel computo delle reti totali con l'Albiceleste (37), è staccato di ben 19 reti da Gabriel Batistuta, colui che detiene il record di tutti i tempi.