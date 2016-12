Inter, Thohir rinvia l'arrivo a Milano. Ci sono problemi

foto LaPresse Correlati Moratti, Thohir e la clausola tifosi 14:15 - L'ultima notizia è che Erick Thohir non è anunciato in arrivo a Milano. Un rinvio di qualche giorno non è di per sè un grave indizio sulla trattativa che sta comunque procedendo. Ma è comunque un indizio sulle difficoltà che ancora ci sono per il passaggio di poteri e consegne con la famiglia Moratti. Le firme, attese per fine settembre, non è scontato che arrivino. Mentre è da escludere, al momento, la riapertura di una pista cinese.

Un rinvio di qualche giorno non è di per sè un grave indizio sulla trattativa che sta comunque procedendo. Ma è comunque un indizio sulle difficoltà che ancora ci sono per il passaggio di poteri e consegne con la famiglia Moratti. Le firme, attese per fine settembre, non è scontato che arrivino. Mentre è da escludere, al momento, la riapertura di una pista cinese.

La cordata cinese, lo ricordiamo, si era fatta avanti un anno fa: per valutare la possibilità di inserirsi tra gli sponsor del club, impegnandosi in un attento esame dei bilanci nerazzurri e nella relativa valutazione dei rischi. Poi tutto era tramontato per difficoltà burocratiche.



Nessuna nuova trattativa è stata portata avanti, oltre quella con Thohir. Che rimane l'unico in corsa per l'acquisto del 70% del pacchetto nerazzurro. Entro la fine del mese -secondo i programmi stabiliti nei giorni scorsi- il magnate indonesiano incontrerà Moratti per sciogliere gli ultimi nodi e firmare il passaggio di quote. Ma lo slittamento del suo arrivo all'inizio della prossima setimana per definire alcuni dettagli, lascia spazio a qualche perplessità.