Inter-Juve, Palacio: "Sarà come una finale" 

Nell'intervista rilasciata alla "Gazzetta dello Sport", Palacio affronta anche l'argomento-Tevez. L'Apache è un suo connazionale, gli ha oltretutto soffiato il posto in squadra: "C'è spazio per entrambi ai mondiali- chiarisce però Rodrigo- Messi, Aguero e Higuain sono sicuri del posto, gli altri tre possiamo essere io, Lavezzi e lo stesso Tevez. Un consiglio ai miei difensori su come fermarlo? Carlos e fantastico per come sa difendere la palla e poi girarsi come un fulmine. Ma queste cose uno Campagnaro le sa benissimo".

E un giudizio sull'era-Mazzarri?: "Nello spogliatoio si sente molto la sua presenza, non ci rilassiamo mai e c'è più rigore tattico. Stramaccioni, invece, ci lasciava più libertà".