Milan, entusiasmo Kakà: "Che intesa con Balotelli ed El Shaarawy"

foto LaPresse Correlati Kakà, il debutto farà capire tutto

Kakà subito in campo contro il Torino

De Sciglio operato: out un mese

Galliani blinda El Shaarawy 22:32 - In attesa del match col Torino, Kakà sprizza entusiasmo. "Sono felice mi sto allenando bene e vivo la tensione come un ragazzino che sta per esordire - ha detto il brasiliano -. Con Balo ed El Shaarawy abbiamo scherzato un po' negli spogliatoi, c'è una bella intesa, possiamo giocare insieme". "Punto al mondiale ma anche a far bene qui - ha aggiunto -. Prometto impegno e voglio arrivare a 100 gol col Milan". - In attesa del match col Torino,sprizza entusiasmo. "Sono felice mi sto allenando bene eche sta per esordire - ha detto il brasiliano -. Conabbiamo scherzato un po' negli spogliatoi,". "Punto al mondiale ma anche a far bene qui - ha aggiunto -. Prometto impegno e voglio arrivare a".

Entusiasmo Kakà, dunque. Dopo l'oscura parentesi al Real, il ritorno a Milanello ha rinvigorito il brasiliano, che ha già fissato i suoi obiettivi. Il primo si chiama Mondiali, ovviamente. Ma per garantirsi un posto nella nazionale verdeoro prima dovrà giocare un campionato e una Champions League da protagonista con la maglia del Milan. E il primo atto della nuova avventura di Kakà al Milan si gioca a Torino. "Debutto in trasferta come ad Ancona? Me lo ricordo il mio esordio - ha spiegato il numero 22 rossonero -. Galliani mi ha visto nei giorni difficili, quando non sapevo cosa sarebbe successo e adesso mi vede felice e può dirlo tranquillamente che sono contento". Dal ritorno di Kakà il Milan si aspetta il salto di qualità, a cominciare dai gol. "Mi mancano 5 gol per arrivare a 100 reti in rossonero - ha detto il brasiliano -. Spero di segnarli presto".



Poi qualche battuta sui nuovi compagni e sul Torino: "Questa è una squadra con grandi giocatori che si rispettano. Sarà una partita emozionante quella di sabato e cercherò di provare a rimanere sereno per giocare al meglio". E la Champions? Kakà non vede l'ora di mostrare all'Europa che è sempre Kakà: "Il Celtic è una squadra alla quale ho fatto un gol importante e con la quale ho festeggiato il Pallone d'Oro".