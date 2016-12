Trapattoni: "Questa volta nel sacco sono finito io"

foto LaPresse Correlati Trap, addio all'Irlanda in lacrime

17:33

- Il giorno dopo le dimissioni da ct dell'Irlanda,ha raccontato ail perché della sua decisione, ma anche i suoi progetti futuri. "Questa volta nel sacco ci sono finito io. Purtroppo siamo finiti in un girone estremamente forte: sognavamo di poterci qualificare, ma giustamente e anche con un pizzico di sfortuna non ce l’abbiamo fatta. Di conseguenza abbiamo trovato un accordo con la federazione sulle mie dimissioni”, ha detto a. E adesso? "Quando si interrompe un rapporto ci sono subito i primi uccellini che cinguettano: ora devo stare attento a non sbagliare e a non farmi prendere dall’entusiasmo".