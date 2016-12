Milan, Galliani: "El Shaarawy ha mostrato grande vicinanza ai nostri colori"  

si tiene stretto. "Se siamo in Champions parte del merito è del Faraone. E' un ragazzo di 20 anni che ha bruciato le tappe: crescere rapidamente è difficile. Il nostro giudizio è assolutamente positivo, ha un contratto di 5 anni e crediamo in lui, ha mostrato grande vicinanza a questi colori: quest'estate se avesse voluto sarebbe potuto andare in un club in cui avrebbe incassato il triplo dei soldi" ha dichiarato l'ad rossonero.

Galliani, nel corso della presentazione di un evento promozionale a Milanello, ha anche analizzato la condizione di Ricardo Kakà e gli effetti del suo arrivo: "Abbiamo dei dati importanti, lui è felice, se giocherà titolare lo deciderà l'allenatore. I ritorni di Kakà sono straordinari come maglie vendute e social network, ha entusiasmo tutto l'universo Milan. Un fatto molto positivo, anche dal punto di vista sportivo".

L'acquisto del brasiliano è stato favorito dal mancato ingaggio di Honda, dovuto alle forti resistenze del Cska. Ma sul giapponese e non solo l'amministratore delegato preferisce glissare: "Non dico nulla, non parlerò di mercato di gennaio fino al 3 gennaio. Nessun commento su nessun calciatore".

La risposta alle critiche sull'operato della società, rea di aver lasciato pressochè invariato il reparto arretrato, ora in emergenza, è invece netta: "Numericamente e qualitativamente abbiamo una grande difesa: non era immaginabile che si infortunassero quattro giocatori (Abate, De Sciglio, Bonera e Silvestre ndr) contemporaneamente''.

Infine, riguardo a Inter-Juventus, big match della terza giornata di A, il vicepresidente del Milan ha spiegato che non seguirà l'incontro "perchè con la squadra saremo in viaggio verso lo stadio". Di sicuro resterà informato sull'andamento della gara.