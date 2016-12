Vucinic, provino decisivo: la Juve spera di averlo contro l'Inter

foto LaPresse Le possibilità sono poche ma la speranza in casa Juve c'è ancora: Mirko Vucinic ha lavorato oggi a Vinovo per valutare le condizioni del ginocchio infortunatosi durante l'ultima partita disputata con il Montenegro contro la Polonia. Una seduta piuttosto intensa e lunga anche perché Antonio Conte ha fatto prima visionare ai suoi ragazzi alcuni video sull'Inter: Se Vucinic dovesse alzare bandiera bianca con Tevez a San Siro ci sarà Quagliarella.

ASAMOAH: "PENSIAMO SOLO A NOI STESSI" Spera di essere uno dei protagonisti della sfida di sabato e oggi, Asamoah, intervistato da Juventus Channel, non si è sottratto alle sue responsabilità: "Sono contento di come sta andando questa esperienza alla Juve. Mi sono sempre trovato bene con tutti, questa squadra è come una famiglia. Il gruppo si è rinforzato con l’arrivo di giocatori che hanno dimostrato grande personalità, in campo e fuori. Sappiamo che questo sarà un anno difficile, per questo in estate abbiamo lavorato ancora di più per prepararci. Conosciamo la nostra forza e sappiamo che se ci mettiamo spirito e cattiveria possiamo fare di nuovo cose molte importanti. L’Inter? È una squadra forte, che anche l’anno scorso è partita bene. Mi aspetto una bella sfida, ma non noi dobbiamo pensare a loro, ma solo a noi stessi. A fare ciò che sappiamo".

BARZAGLI RECUPERATO In attesa che si sciolgano le riserve su Vucinic, arrivano però altre buone notizie per Antonio Conte: Andrea Barzagli è recuperato per la sfida di sabato pomeriggio contro l'Inter. Sarà lui, quindi, a completare il terzetto difensivo composto anche da Bonucci e Chiellini davanti alla porta difesa da Gianluigi Buffon.

JUAN JESUS: "PALACIO DECISIVO" In casa Inter ha invece parlato oggi Juan Jesus, perno di una difesa che contro i bianconeri sarà completata da Campagnaro e Ranocchia (favorito su Samuel): "L’Inter deve stare sempre in alto per raggiungere gli obiettivi più grandi - ha detto il brasiliano a Rai Sport - Mazzarri sta facendo un gran lavoro con noi. Giochiamo in casa, nel nostro stadio dobbiamo sempre fare bene, vincere e guadagnare 3 punti importanti”. Ma cosa bisogna temere della Juve? “Loro sono bravissimi anche dietro, hanno Chiellini, Barzagli, Bonucci, poi Pirlo, Tevez, Vidal, Buffon. C’è da far loro solo complimenti. Poi alcuni nostri giocatori come Palacio possono fare la differenza, sono sicuro che giocheremo alla grande".