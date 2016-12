Maradona denuncia il Napoli e vince la causa per il dvd su Cavani 

foto LaPresse 16:31 - Maradona e Napoli un connubio, una unione che molti giudicano indissolubile ma che ora potrebbe iniziare a scricchiolare. Il Pibe de Oro, infatti, ha intentato e vinto una causa contro la società di De Laurentiis, per l'utilizzo della sua immagine in un dvd dedicato ai 100 gol di Cavani in azzurro. Maradona lamenta il fatto di non aver mai dato il suo permesso a questa iniziativa commerciale e avrebbe chiesto un sostanzioso rimborso come risarcimento. un connubio, una unione che molti giudicano indissolubile ma. Il, infatti, ha intentato e vinto una causa contro la società di, per l'utilizzo della sua immagine in un dvd dedicato ai 100 gol diin azzurro.lamenta il fatto di non avere avrebbe chiesto un sostanzioso rimborso come risarcimento.

Il tribunale del capoluogo campano, che ha dato ragione a Maradona, ha però rifiutato la richiesta di rimborso del fuoriclasse argentino. Come riportato da Fanpage, il Pibe dovrà presentare un'altra azione ordinaria se vorrà ottenerlo. Azione che l'argentino potrebbe anche decidere di non portare a termine, per evitare di incrinare il suo rapporto con il popolo napoletano, che da sempre lo osanna come idolo indiscusso della città.