Roberto Carlos attacca Eto'o: "All'Anzhi faceva tutto tranne che giocare a calcio" 

- La conoscenza risale ai tempi dei primi calci, bambini o giù di lì; la polemica, pubblica e feroce, è fresca di rete., ex terzino giramondo del Brasile, va giù durissimo sucollega, compagno di squadra (stagione 2011) nell'allora ricchissimo- dice Roberto Carlos, che ha ricoperto anche il ruolo di assistente con i russi e che oggi allena i turchi del-. Per questo me ne sono andato.

E viene a valle un attacco di proporzioni pesanti, devastanti almeno quanto le punizioni a cannone tirate in carriera dal "3" verdeoro, che spruzza veleno sul camerunense e dispensa parole che tagliano come una lama. "All'Anzhi Eto'o ha fatto di tutto, tranne che giocare a calcio". Ed è solo l'inizio dell'attacco di Roberto Carlos che, poi, prosegue con la lista della spesa senza abbassare l'asticella della velenosità; e rincarando la dose quando è il momento di ricordare i tempi dell'arrivo dell'africano in Daghestan: "Non appena arrivò ci furono dei piccoli problemi nello spogliatoio e io fui costretto a spiegare ai calciatori russi perché l’avevamo acquistato".

Eppure, all'inizio, le cose andarono tutto sommato benone. Per poco, pochissimo, secondo Roberto Carlos, che, intervistato da GloboEsporte, punta l'indice contro le presunte ingerenze del camerurense sulla gestione della squadra: "Ad un certo punto cominciò ad interferire con il mio lavoro, voleva prendere il mio posto e anche quello dell’allenatore Hiddink; voleva il pieno controllo del club. Noi dicevamo una cosa e lui andava dagli altri e ne riportava un'altra".

Troppo per Roberto Carlos, che decide di fare le valigie nonostante un ricco quadriennale e lo annuncia allo spogliatoio: "Non credevano che lo avrei fatto per davvero, vista la durata del mio contratto, ma alla fine sono andato via anche perché ho trovato un accordo".

L'attacco a bomba è servito e il brasiliano, giusto per chiudere con i fuochi d'artificio, lo firma in calce con un'altra botta a Eto'o e un implicito avvertimento al Chelsea: "Lo conosco da quando ha 16 anni, è sempre stato un bravo ragazzo, ma c'è una parte di lui che lo porta ad essere troppo egoista, pensando troppo poco al gruppo. Aspetto che lo rende pericoloso all'interno di uno spogliatoio". Messaggio per Eto'o. E pure per Mourinho.