Ozil, parla il padre: "Perez senza onore"

foto LaPresse 14:15 - Naturale che arrivasse una risposta. Le dichiarazioni di Florentino Perez su Mesut Ozil, ossessionato dalle donne e per questo ceduto dal Real Madrid, non potevano che suscitare la veemente reazione del padre del giocatore. Nel corso di un'intervista alla Bild, Mustafa Ozil non ha usato mezzi termini ed è andato al contrattacco: "Un uomo pieno di soldi non si trasforma automaticamente in uomo d'onore, e Perez semplicemente non è un uomo d'onore".

Il papà di Ozil ha poi rincarato la dose: "E' suo interesse presentare Mesut come capro espiatorio e me come padre ambizioso e interessato solo al denaro - ha proseguito -, ma noi ci difenderemo in tribunale. Se Mesut avesse davvero fatto la vita di cui parlava Perez, mi chiedo come fosse possibile vederlo sempre nell'undici titolare. Perez vuole distruggere l'immagine di mio figlio perché tutti criticano la scelta di venderlo".