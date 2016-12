Kakà, esordio col Milan vicino: i precedenti parlano chiaro

foto LaPresse Correlati Titolare col Toro

20:20 - Dimmi come debutti e ti dirò chi sei. Chi è Ricardo Kakà II, i tifosi del Milan vorrebbero proprio saperlo. Un popolo diviso tra chi è convinto che il numero 22 sarà ancora decisivo a San Siro e chi, invece, storce il naso già scottato in passato da quegli amori che, dopo aver fatto dei giri immensi, sono poi tornati senza lasciare traccia. A Torino, contro i granata, tornerà in campo Ricardo Izecson dos Santos Leite. Un debutto bis che dirà molto, nonostante una condizione da ritrovare, su quello che sarà il secondo capitolo rossonero della storia del brasiliano. Il suo libro del resto parla chiaro: esordio col botto, carriera florida; esordio sottotono, stagioni in chiaroscuro.

Per trovare il primo debutto di Ricardino, per dirla alla rossonera, bisogna tornare fino al 1 febbraio del 2001, un'eternità fa. Kakà era ancora Cacà, con la c, e ancora diciottenne calcò per la prima volta il campo del Morumbì con la maglia del San Paolo contro il Botafogo. Pochi minuti di classe, con i lampi che diventarono temporale di qualità tre giorni dopo in casa del Santos: sinistro al volo e gol del momentaneo 2-1, il primo di quella che è diventata poi una stella mondiale. Un esordio comunque da urlo per un ragazzino che sfiorò la morte pochi anni prima.

Fuochi d'artificio poi anche ad Ancona, l'1 settembre 2003. Dopo un'estate passata tra le battutine di Moggi e i dubbi di chi non aveva idea di chi fosse, il piccolo "22" incanta tutti per qualità e tecnica allo stadio Del Conero. Tocchi di prima, sombrero e assist per Cafu, in una serata - lunedì post Supercoppa europea - che pochi milanisti hanno dimenticato. Preambolo perfetto di quello che sarà il Kakà rossonero, con una Champions vinta da solo e un Pallone d'oro, oltre al primo gol in rossonero nel derby contro l'Inter.