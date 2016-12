Brasile: Seedorf batte Pato

- Sfida tra ex milanisti intra ildie il. A spuntarla, con un gol dia un minuto dalla fine, è stata la formazione dell'olandese - tra l'altro in grande spolvero e vicino al gol dopo pochi minuti. Il suo tiro è stato respinto sulla linea - che, a questo punto, è a sole quattro lunghezze dalla capolista. Resta staccato invece il Corinthians, quinto a 13 punti dalla vetta.

Proprio il Cruzeiro, però, continua a non perdere un colpo ed è passato (2-1) sul campo del Goias. Per quanto riguarda le altre partite della notte, pareggi tra Atletico Paranaense e Fluminense (1-1) e Bahia e Criciuma (2-2). Successo in trasferta del Gremio contro il Nautico (2-0) e successo della Portoguesa contro il Vasco da Gama (2-0).

