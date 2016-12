Zlatan Ibrahimovic: "Potrei chiudere al Psg. Bale? Non vale 100 milioni"

foto LaPresse 10:04 - Dal ritiro della nazionale svedese, Zlatan Ibrahimovic quasi mai è banale. Questa volta, alla BBC, ne ha per tutti a cominciare da Bale: "Non vale 100 milioni - sentenzia lo svedese -, ma deve stare calmo, a Madrid fischiarono anche Zidane". Niente futuro in Premier però: "Il mio tempo è passato, potrei chiudere al Psg dove ho un ruolo importante". Sugli allenatori passati: "Capello mi trasformò in vincente, Mourinho in un leone". - Dal ritiro della nazionale svedese,quasi mai è banale. Questa volta, alla BBC, ne ha per tutti a cominciare da: "Non vale 100 milioni - sentenzia lo svedese -, ma deve stare calmo, a Madrid fischiarono anche Zidane". Niente futuro inperò: "Il mio tempo è passato, potrei chiudere aldove ho un ruolo importante". Sugli allenatori passati: "mi trasformò in vincente,in un leone".

Dopo stagioni e stagioni in giro per l'Europa, Zlatan Ibrahimovic potrebbe aver messo "la valigia" a posto. "Premier? Sono sopra i 30 anni, ho un buon rapporto col Psg e sento di poter portare le mie qualità qui. Ho una grande responsabilità. Ma nel calcio non si sa mai - continua Ibra -. Nelle mie intenzioni dovevo rimanere cinque anni a Barcellona, invece sono rimasto uno. Ogni volta che programmo il mio futuro, lo cambio. Meglio non pensarci". Allora lo sguardo è rivolto al presente in primis, con il trasferimento record di Bale al Real Madrid: "Per me non li vale - tuona Ibra -. A Madrid hanno fischiato anche Zidane e se lo hanno fatto con lui, spero che Bale abbia molta pazienza"