Roma, James Pallotta: "Da 18 mesi lavoriamo al nuovo stadio"

13:06 - La Roma avrà una nuova casa nel prossimo futuro e sul nuovo stadio ha parlato il presidente James Pallotta: "Da 18 mesi stiamo lavorando per il nuovo impianto a Roma. Uno dei pochi costruiti dopo il Colosseo. Avrà 60mila posti, sarà più adatto alla famiglia e avrà un superstore Nike all'interno - ha dichiarato al Bloomberg Sport Business a New York chiudendo sul rapporto con gli Usa -. La Roma verrà qui a giocare anche in futuro".

Il numero uno giallorosso ha parlato poi anche dell'ultimo mercato della Roma, con le cessioni di Marquinhos al Psg e Lamela al Tottenham: "Abbiamo fatto operazioni importante - ha detto Pallotta -. Abbiamo acquistato Marquinhos per 3 milioni e lo abbiamo rivenduto a 30, potendo così comprare 3-4 giocatori. Stesso discorso per Lamela. Penso però che si debba fare qualcosa sotto il profilo del fair play finanziario perché il Manchester City negli scorsi anni ha speso 600milioni di euro. Forse più dell'intera Mls. Se non interverranno ci si divertirà meno".