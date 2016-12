Argentina-Brasile: è già tensione Mondiale

- Nuovi screzi calcistici tra: sul quotidiano argentino, il giorno dopo la qualificazione dell'al Mondiale, è apparsa in copertina la scritta "Ragazze, stiamo arrivando" e "Iniziamo a risparmiare soldi, l'anno prossimo voleremo in Brasile". Frasi a doppio senso,, che accusano gli argentini di scherzare sul, uno de drammi del Paese carioca.

Una brincadeira (scherzo, in portoghese) che va oltre i tanti screzi e diatribe calcistiche che hanno caratterizzato il rapporto tra i due popoli, come la storica disputa su chi sia più forte tra Maradona e Pelè.

Contro il turismo sessuale, infatti, durante la Confederations Cup, furono organizzate animate proteste per le strade delle più grandi città brasiliane, segno che questo tema è molto sentito in Brasile, e si teme che proprio il Mondiale possa alimentarlo.

Infine, affilate le armi, sarà sempre il campo a decidere chi, tra le due Nazionali, vincerà l'ennesima diatriba calcistica.