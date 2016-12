Roma, Destro: "Non so ancora quando rientro" 

foto LaPresse 22:53 - La Roma aspetta con ansia il ritorno in campo di Mattia Destro, ma l'ex attaccante del Siena è ancora alla prese con la riabilitazione dopo l'infortunio al ginocchio: "Star fermo è dura, si soffre molto a non scendere in campo. Sto recuperando ma non so ancora quale sarà la data del rientro, spero presto - ha spiegato in un'intervista a Sport Mediaset -. La Roma sta facendo grandi cose ma per ora è meglio non fissare obiettivi". - Laaspetta con ansia il ritorno in campo di, ma l'ex attaccante del Siena è ancora alla prese con la riabilitazione dopo l'infortunio al: "Star fermo è dura, si soffre molto a non scendere in campo. Sto recuperando ma non so ancora quale sarà la data del rientro, spero presto - ha spiegato in un'intervista a Sport Mediaset -. La Roma sta facendo grandi cose ma per ora è meglio non fissare obiettivi".

Destro è fiducioso ma preferisce non sbilanciarsi sul suo ritorno in campo: "Non prevedo il futuro e non so come reagirà il ginocchio. Non c'è una data del rientro, spero presto. In questi mesi sono uscite brutte voci su di me, ma preferisco non commentarle".

