Argentina, il popolo vuole la convocazione di Tevez per Brasile 2014

- La voce del popolo non poteva che voler ilper i prossimi: nella terra "nemica", per tentare il golpe, i tifosi dell'albiceleste invocano a gran voce lada parte del ct. Il commissario tecnico, con la qualificazione già acquisita, ha già il 70% dei nomi con qualche dubbio qua e là ma ha una quasi certezza:

L'Argentina che ha ottenuto la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo quasi senza soffrire si interroga sui 23 che voleranno in Brasile la prossima estate. Sabella già otto mesi fa in quel di Stoccolma aveva ammesso: "Ora ho il 70% della lista. La base è una grande comodità. Avere una squadra quasi pronta a 274 giorni di Coppa del Mondo è interessante pensare a correggere gli errori e lavorare per guadagnare tempo".

Secondo i ben informati colleghi argentini un gruppo ha già il biglietto in mano per il Brasile: Romero, Zabaleta, Fernandez, Garay, Rosso, Gago, Mascherano, Di Maria, Messi, Higuain e Agüero più Andujar sono lo "zoccolo duro" dell'albiceleste versione Mondiale.

Alcuni giocatori si giocheranno la convocazione in base alle loro prestazioni nei loro rispettivi club: a questa voce leggi, il "l'outsider" Campagnaro, il polivalente Basanta, l'estroverso Lavezzi e l'uomo tattico Rodrigo Palacio. E così si arriverebbe a 16.

Orion dovrebbe essere il terzo portiere, Coloccini potrebbe tornare utile in difesa ma è il centrocampo il vero tallone d'Achille argentino: Banega, Biglia, Lamela e Maxi Rodriguez i papabili per ricoprire i posti restanti.

E il 23esimo? Sabella punta sul gruppo e Tevez, anche se dovesse avere una grande stagione con la Juventus, non sembra rientrare nei piani del ct. Neanche lontanamente. E il popolo si ribella scherzando con il nome del ct, con un simpatico gioco di parole: "Sabella, Tevez es argentino, sabelo" (Tevez è Argentino sappilo).