Lazio, Lotito si arrabbia: "I tifosi sono scontenti? Vengano allo stadio o stiano zitti"

foto LaPresse 16:28 - Claudio Lotito è furibondo. Il presidente biancoceleste ha risposto alle critiche della tifoseria, che per la partita di domenica con il Chievo sta preparando una protesta contro la dirigenza: "Il primo scontento sono io perchè la gente non viene allo stadio. E se non vengono allo stadio non possono parlare". Lotito ha voluto difendere l'operato della società, criticata dagli ultras soprattutto per le operazioni del mercato estivo.

Mercato che ha visto la Lazio protagonista soprattutto per il mancato arrivo del centravanti del Galatasaray Yilmaz e la controversa trattativa per il portiere Berisha, conteso al Chievo: "Yilmaz non era nei nostri piani. C'è stato un momento in cui tutto sembrava fatto, ma non ci sono state le condizioni che avranno anche riflessi di carattere penale per i comportamenti di alcuni interlocutori (il procuratore del calciatore, ndr)". Su Berisha, che il Chievo rivendica in quanto avrebbe firmato a giugno un contratto dal gennaio 2014, Lotito precisa: "Il nostro contratto ha ricevuto l'avallo della federazione svedese e il transfert della federazione italiana. Abbiamo comprato un giocatore da una squadra (il Kalmar, ndr) e lo abbiamo pagato, ci siamo comportati in modo trasparente. Poi bisognerebbe capire come mai la società di partenza non sapesse che fosse già un giocatore del Chievo".