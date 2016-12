Brasile 2014, Italia col tormento degli uomini-gol 

- ''Ha ragionel'Italia al Mondiale sarà in terza fila: ma abbiamo sempre detto che è un sogno, e noi vogliamo sognare in grande''.il giorno dopo la qualificazione a Brasile 2014, prova a immaginare che Italia sarà a Rio. 'può essere un valore aggiunto, è un giocatore importantissimo. Di Balotelli tutti dicono che è lui che ci può far vincere, e io sono d'accordo. Ma per dire con chiarezza dove possiamo arrivare, dobbiamo lavorare bene in questi nove mesi''.Eccolo il problema azzurro, di Cesare Prandelli: gran bella suggestione, di uomini noti e di scelte da compiere in attacco.

Perché l'Italia verso Brasile 2014 è da tenere stretta così, con le qualità di gioco, di sacrificio e di umiltà che la fanno emergere; e da completare in quel reparto d'attacco che va oltre il fenomeno-Supermario. Visto che nessuno -salvo lampi di una notte- si è ritagliato un ruolo preciso, ovvero fisso, in maglia azzurra.C'èripescato a Palermo contro la Bulgaria: ma più che un partner di Balotelli, sembra il suo sostituto in caso di accidenti o squalifiche (appunto: come per Italia-Bulgaria). C'è, ma per Italia-Repubblica Ceca il cittì ha preferito la soluzione intermedia (due esterni più Mario), con ripensamento successivo, perchè l'ex romanista lo convince un po' sì e un po' no.Ci sarebbema i dieci giorni di allenamento in Nazionale raccontano meglio di tutto il momento-no del Faraone che è datato febbraio scorso, sette mesi in retrovia milanista e azzurra. Recupererà? Le soluzioni di altri "veterani" sono quelle che sono.rientrerà fra due mesi dal lungo stop, non è fuori dal giro nazionale, ma poco ci manca.è oramai lontano bdall'orbita-Prandelli.chissà: la nuova collocazione gli gioverà?è (quasi) un corpo estraneo alla Juventus.è una soluzione intermedia.Altri nomi. Uno è la speranza -citata dal cittì- che, tornato in campo e su discreti livelli alla Fiorentina, possa ridisegnare il suo immediato futuro da campione, prendendo lo spazio perduto. L'altro reca la firma di, che potrebbe essere la scelta a sorpresa del cittì verso il Brasile. Prandelli: "Tutti possono sperare. Ma proprio tutti". AncheMa anche qui siamo nel settore pretendenti. Non si più.

Balotelli e poi vedremo: al momento, caselle senza un nome sicuro.