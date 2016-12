Milan, Kakà subito in campo contro il Torino

foto LaPresse Correlati De Sciglio fuori per un mese 10:03 - Ricardo Kakà è pronto per il Torino. Il brasiliano ha mostrato ieri una buona condizione fisica prima nella seduta mattutina con ripetute fra i boschi a Milanello, e poi nella partitella del pomeriggio, dove ha fornito assist a ripetizione a Matri. L'intesa con i compagni e l'inserimento negli schemi rossoneri dunque non mancano. Così sabato nell'anticipo delle 20.45 il numero 22 giocherà con ogni probabilità dall'inizio alle spalle delle punte. è pronto per il Torino. Il brasiliano ha mostrato ieri una buona condizione fisica prima nella seduta mattutina con ripetute fra i boschi a Milanello, e poi nella partitella del pomeriggio, dove ha fornito assist a ripetizione a. L'intesa con i compagni e l'inserimento negli schemi rossoneri dunque non mancano. Così sabato nell'anticipo delle 20.45 il numero 22 giocherà con ogni probabilità dall'inizio alle spalle delle punte.

Adriano Galliani del resto aveva rivelato che gli esami specifici riguardanti il ginocchio erano stati molto confortanti ed in generale il brasiliano aveva mostrato una situazione addirittura più brillante di quando aveva lasciato il club quattro anni fa. E' un'ottima notizia per il Milan che a livello di classe, carisma e tecnica ha bisogno della presenza di Kakà.

Massimiliano Allegri non fa calcoli. Tra la partita contro i granata e il match di Champions contro il Celtic passano quattro giorni, tempo sufficiente perchè Ricky possa disputare entrambi gli incontri. Al pari di Montolivo, le condizioni del quale verranno verificate oggi pomeriggio quando torneranno i nazionali.

CARLO PELLEGATTI