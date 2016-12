Benitez: "Per lo scudetto non sarà solo Juve-Napoli. In Champions tutto possibile"

foto LaPresse 15:11 - "Non sarà solo Juventus-Napoli". Rafa Benitez, intervistato in esclusiva da Sportmediaset, ne è certo: per lo scudetto sarà un discorso più allargato: "Loro sono favoriti ma sarà lunga. Come in Champions: abbiamo il girone più difficile ma se passi poi tutto può succedere. Bale valutato 100 mln? Bene allora dico che Hamsik non ha prezzo e non è in vendita". Poi un abbraccio a De Laurentiis: "Mi vuole bene e mi ha accontentato su tutto". - "Non sarà solo Juventus-Napoli". Rafa Benitez, intervistato in esclusiva da Sportmediaset, ne è certo: per lo scudetto sarà un discorso più allargato: "Loro sono favoriti ma sarà lunga. Come in Champions: abbiamo il girone più difficile ma se passi poi tutto può succedere. Bale valutato 100 mln? Bene allora dico che Hamsik non ha prezzo e non è in vendita". Poi un abbraccio a De Laurentiis: "Mi vuole bene e mi ha accontentato su tutto".

IL NAPOLI C'E' PER LO SCUDETTO “È troppo presto per dire chi è il più forte: l’unica ad essere in vantaggio è la Juventus per il semplice fatto che sono due anni che vince. Ma ci sono altre squadre che si sono rinforzate: bisognerà solo capire se saranno molto o poco vicine ai bianconeri. Non credo sarà Juve-Napoli per tutto il campionato: ci sono altre squadre forti come Inter, Milan, Roma e Fiorentina”.



A proposito del mercato della squadra azzurra, Benitez dichiara: “Il presidente mi vuole bene, ha dimostrato fiducia in me fin da subito e assieme a Bigon e a tutta la società ha fatto il 100% per migliorare il Napoli. Dopo la partenza di Cavani, ho dato una lista con 5 possibili sostituti a De Laurentiis e tra questi c’era Higuain. Il prezzo di Hamsik? In questo mercato se dici una cifra poi va a finire che te lo comprano, vedi Bale: allora io dico che Hamsik non ha prezzo perché non lo vogliamo vendere”.