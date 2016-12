Napoli, Higuain: "Al Real Madrid soffrivo perché mi dividevo le partite con Benzema. I napoletani mi amano" 

- Entusiasta del suoe della sua gente, soddisfatto a metà quando gli parli della sua avventura allancia messaggi d'amore ai partenopei e tira fuori dal cassetto dei ricordi ivissuti con la maglia dei blancos: "Al Real ci sono stati momenti in cui mi sono divertito, altri in cui le cose sono andate diversamente - dice il-.

Ha impiegato poche settimane per insinuare urbi et orbi il dubbio, concreto, che Cavani non fosse inimitabile e che il suo sostituto ne fosse perlomeno all'altezza. Farlo a Napoli, si sa, è ancora più difficile, ma lui ci è riuscito. Con gli interessi, restituendo sul campo, con gol e assist, l'affetto che lo ha circondato già all'arrivo nel ritiro di Dimaro, quando anche uno spillo avrebbe dovuto sgomitare per trovare spazio nella bolgia che ha fatto da comitato di accoglienza al Pipita.

E lui, l'argentino dall'impatto devastante sulla serie A, dice grazie anche fuori dal campo. Perché i gol sono il suo mestiere, ma le parole, a volte, valgono di più. Anche nel calcio dei numeri, dei gol. Delle mere statistiche. Il Pipita ringrazia i suoi tifosi. Lo fa ai microfoni dell'emittente La Sexta. Dichiarazioni d'amore a distanza. Quindi, dal tasso di veridicità decisamente più alto: "Sono felicissimo di essere a Napoli - dice l'argentino - . I tifosi mi dimostrano il loro amore di giorno in giorno".

Poche parole, un canto di riconoscenza che gonfia, una volta di più, il cuore di Napoli e dei napoletani. Poi, però, una precisazione. Per non scontentare i colleghi merengues: "Questo non significa che a Madrid i tifosi non mi siano stati vicini, ma a Napoli me lo dimostrano quotidianamente".

Insomma, Napoli - per Higuain - è Napoli e nella classifica della passionalità è un passo avanti per la cadenza insistita e insistente con cui spinge la sua squadra e chi ne veste la maglia. Il Pipita ha trovato la sua dimensione ai piedi del Vesuvio. E, cosa che non guasta mai (oltre che ingrediente principale), un minutaggio sicuro, di grande qualità. Continuo. Titolare, faro, uomo immagine e di campo. Quello che al Santiago Bernabeu gli mancava. O, comunque, otteneva ad intermittenza: "Ho vissuto momenti positivi, altri meno. Soffrivo il fatto di dovermi dividere le partite con Benzema". Cassetto dei ricordi svuotato. Oggi è un altro giorno. Quello che a Napoli, per Higuain, comincia sempre nello stesso modo: elogi, passione, plebiscito. E l' amore è ricambiato.