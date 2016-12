Shevchenko ha un sogno: arrivare alle Olimpiadi di Rio da golfista

- Dal gol al golf.ha un sogno: arrivare alle prossimeda. Domani comincia la sua scalata all'eventuale successo: l'exdebutta all', nella Kharkov Superior Cup. Per capire l'importanza, basti dire che questo è il secondo circuito europeo per importanza: insommacomincerà a fare davvero sul serio per incamerare esperienza e guadagnare posizioni nel ranking.

Shevchenko, che già dai tempi del Milan ha tirato i primi colpi sul green, è innamoratissimo di questo sport tanto da riuscire a mettere il calcio in secondo piano: a chi gli dicE di allenare la sua Nazionale, Sheva risponde che non si sente pronto ma che soprattutto vuole concentrarsi sullo studio e appunto sul golf. Dopo aver giocato numerosi tornei, in eventi Pro-am, ora vuole alzare l'asticella e misurarsi coi migliori, leggi Oliver Wilson ad esempio, uno che ha vinto la Ryder Cup. La felicità di partecipare ad un torneo così arriva dalle parole dello stesso ex campione del Milan: "Questo è uno dei più importanti tornei pro in Ucraina. Il percorso è piuttosto difficile, ma io sono contento di come sto giocando".

Le agenzie di scommesse intanto hanno rilasciato le quote circa il suo rendimento nel torneo del Challenge, non dando molta fiducia all'ex Pallone d'oro: il superamento del taglio è dato 7/1, 50/1 la quota che lo vuole nella top 20 e 250/1 la messa a segno di un hole-in-one (completamento di una buca con un solo colpo). Infine il suo ultimo posto è quotato 7/2. I pronostici sono tutti contro, ma la passione è dalla sua. Comunque in bocca al lupo Sheva: arrivederci a Rio...