Inter-Juventus, formazioni e notizie in tempo reale

foto LaPresse Correlati Buffon: "Temo l'Inter"

Quagliarella titolare

Inter-Juve = Conte contro Mazzarri Borgomanero: sette i gol, doppiette di Tevez e Quagliarella, poi Giovinco e Llorente e il primavera Bouy. Contro l'Inter spazio alla coppia Tevez-Quagliarella. Inter: partitella alla Pinetina con sette reduci dalle Nazionali europee. Domani rientrano i cinque dal Sudamerica. Per l'attacco, Mazzarri punta su Alvarez e Palacio.

Juventus in campo colsette i gol,di, poi Giovinco e Llorente e il primavera Bouy. Contro l'Inter spazio alla coppia Tevez-Quagliarella. Inter: partitella alla Pinetina con sette reduci dalle Nazionali europee. Domani rientrano i cinque dal Sudamerica. Per l'attacco, Mazzarri punta su

LE PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-1-1): Handanovic, Campagnaro, Ranocchia, Juan Jesus; Jonathan, Guarin, Kovacic, Cambiasso, Nagatomo; Alvarez; Palacio.



JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Bonucci, Barzagli, Chiellini; Lichsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez, Quagliarella.



Appuntamento con il Derby d'Italia a partire dalle 17 su Premium Calcio: tutte le ultimissime sulla supersfida prima della telecronanaca affidata a Sandro Piccinini e Aldo Serena. Collegamenti dal campo con gli inviati Carlo Landoni e Marco Barzaghi. Al termine il ricco post partita sempre su Premium Calcio. Da non perdere lo Speciale Inter-Juventus in onda su Italia 1 a partire dalle ore 23.