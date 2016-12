Arbitro Inter-Juventus: Rocchi favorito 

foto LaPresse 12:10 - Chi dirigerà Inter-Juventus? Gianluca Rocchi è fortemente indiziato. Dovessimo fare una classifica, tenendo conto che poi domenica c'è il derby di Genova, potremmo dire: 1° Rocchi, 2° Orsato, 3° Rizzoli.

Esaminando le designazioni delle prime due giornate di campionato, si scopre infatti che l'arbitro fiorentino è rimasto fermo sia alla prima (arbitro addizionale in Verona-Milan), sia alla seconda (arbitro addizionale, con Rizzoli, in Juventus-Lazio). Rocchi è stato, per rendimento, il miglior arbitro della scorsa stagione, nei suoi precedenti più recenti con Juve e Inter non c'è stata alcuna macchia e alcuni incidenti nei confronti dei nerazzurri sono ormai datati: tutto fa quindi pensare che sia stato preservato per il derby d'Italia.

Alle sue spalle Orsato. Tra i migliori cinque della scorsa stagione, il fischietto veneto può "vincere" Inter-Juventus anche perché ha già diretto Genoa-Samp del 14 aprile scorso, gara terminata tra le polemiche per la mancata espulsione di Matuzalem (fallo su Krsticic): per ragioni di opportunità, meglio non riproporlo sulla stessa sfida a distanza di così poco tempo.

Orsato finora ha diretto Torino-Sassuolo ed è rimasto fermo nella seconda giornata, in cui è stato arbitro addizionale per Chievo-Napoli, ma ha fischiato in Bielorussia-Francia.

Infine Rizzoli. E' da anni un pupillo di Braschi, che gli affida gare importanti anche nei momenti in cui non appare brillante, e in più anche lui sembra essere stato un po' preservato, avendo diretto quest'anno solo la piccola Parma-Chievo. Nella scorsa stagione ha fatto molto male (è stato il peggiore in serie A secondo i giudizi espressi da Graziano Cesari in "La moviola è uguale per tutti"), ma gode appunto di un credito apparentemente illimitato da parte del designatore.

Ecco perché non lo si può escludere a prescindere. Ha però diretto l'ultima Inter-Juventus... Un criterio di rotazione spesso applicato nelle designazioni potrebbe quindi spingere Braschi a dirottarlo, piuttosto, su Samp-Genoa.

SIMONE MALAGUTTI