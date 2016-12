Prandelli: "Ho visto una grande Italia"

foto LaPresse 23:42 - "Ho visto una grande Italia. Nel primo tempo abbiamo preso un contropiede ma anche creato quattro palle gol. All'intervallo ho detto che non dovevamo demoralizzarci e siamo stati bravi". Cesare Prandelli commenta così la vittoria sulla Repubblica Ceca che ha permesso all'Italia di strappare il biglietto per il Mondiale in Brasile. Ora si può parlare del futuro del ct: "Ci sarà tempo per farlo con la Federazione". - "Ho visto una grande Italia. Nel primo tempo abbiamo preso un contropiede ma anche creato quattro palle gol. All'intervallo ho detto che non dovevamo demoralizzarci e siamo stati bravi".commenta così la vittoria sulla Repubblica Ceca che ha permesso all'Italia di strappare il biglietto per il Mondiale in Brasile. Ora si può parlare del futuro del ct: "Ci sarà tempo per farlo con la Federazione".

"Gli errori di Balotelli? Può capitare di sbagliare e gli ho detto di essere tranquillo - ha proseguito il ct in riferimento alle clamorose occasioni da rete mancate dall'attaccante nel primo tempo -. Noi siamo una squadra che conosce i propri limiti e che cerca di enfatizzare le proprie qualità. Speriamo di fare sempre meglio".

BUFFON: "DEDICO LA QUALIFICAZIONE A NOI E AI TIFOSI" "Questa vittoria e la qualificazione le dedico a noi, ai tifosi e a quei due ragazzi siciliani che per venirci a vedere a Palermo sono morto in un incidente stradale". Così il portiere della nazionale, Gigi Buffon, ha commentato a RaiSport il successo dell'Italia che vale il pass per il Brasile. "Io ho terrore delle occasioni in cui si proclamano festeggiamenti - ha proseguito il n.1 azzurro, che oggi ha toccato il record di 136 presenze -. Nel primo tempo abbiamo provato grandi brividi, adesso possiamo festeggiare. Anche il mio record personale mi dà maggior soddisfazione dopo aver ottenuto la qualificazione. Ringrazio quindi Chiello, Mario e tutti gli altri ragazzi che mi hanno permesso di festeggiare a 360 gradi il successo di questa sera". "Questa vittoria la dedico quindi a noi - ha concluso Buffon - per il gruppo che siamo e per quello che abbiamo costruito in questi tre anni, con lo staff tecnico e i tifosi, che ci hanno sempre sostenuto ed applaudito".