Amichevoli: Spagna salva, 2-2 col Cile

- Lasi salva in pieno recupero e pareggia 2-2 contro il Cile nell'amichevole disputata a Ginevra, in Svizzera. Le Furie Rosse di Del Bosque, due volte campionesse d'Europa e campionesse del Mondo in carica, hanno così mantenuto la loro imbattibilità contro la formazione sudamericana: 8 vittorie e 2 pareggi in 10 incontri. Il Cile zeppo di italiani, con Pizarro, Isla e Vidal, trova il vantaggio al 6' con l'ex napoletanoche non sbaglia a tu per tu con Valdes. La reazione della Spagna è immediata e al 38' Soldado pareggia di testa su cross di Pedro. Prima dell'intervallo però il cile torna in vantaggio: il 2-1 lo segna ancora Edu Vargas con un bel sinistro rasoterra sul primo palo. Nella ripresa la Spagna ci prova ma deve attendere il 92' per trovare il definitivo 2-2: filtrante di Negredo per Pedro che prolunga al centro dove sbucache ci mette la zampata anticipando il difensore e mette in rete, salvando così l'imbattibilità iberica sul Cile.