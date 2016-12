Brasile 2014: Italia-Repubblica Ceca 2-1, gli azzurri si qualificano per il Mondiale

LA PARTITA

Per Fabio Cannavaro rimarrà sempre "la bambina". E tra nove mesi, in Brasile, cercheremo di alzarla nuovamente al cielo. Ci proverà un gruppo guidato da Gigi Buffon, salito a quota 136 presenze in azzurro come il capitano del Mondiale 2006. Ci proverà una squadra vera, capace di dominare il girone di qualificazione e di blindarlo con due turni d'anticipo, come mai accaduto prima. Voliamo a Rio dopo aver conquistato il biglietto a Torino, al termine di 90 minuti che sono un po' la storia di questa Nazionale: soffriamo perché siamo nati per farlo, sprechiamo perché altrimenti saremmo già pronti, preparati; mentre invece i margini di miglioramento sono sconfinati. Rischiamo il disastro, ma quando cominciamo a fare sul serio possiamo abbattere qualsiasi cosa.



L'Italia parte fin troppo all'arrembaggio, desiderosa di chiudere subito il discorso qualificazione. La fretta, però, gioca un brutto scherzo alla banda di Prandelli, che perde presto equilibrio e al minuto 19 viene impallinata: Jiracek, lanciato millimetricamente da Rosicky, trova una prateria a sinistra prima di servire al centro Kozak, che di destro infila Buffon in controtempo. La reazione azzurra è furiosa. Prandelli modifica subito il modulo, passando dal 3-4-2-1 (De Rossi, in ritardo sul gol ceco, era il centrale di difesa) al 4-3-2-1. Il centrocampista della Roma si mette in mediana, Maggio e Pasqual si abbassano a terzini mentre Candreva e Giaccherini, sostanzialmente, fungono da ali alle spalle di Balotelli. Sui piedi di Mario, nel giro di un minuto (dal 24' al 25'), capitano due colossali occasioni: la prima, da due passi, si stampa sulla traversa; la seconda, dopo un errore di Cech, finisce incredibilmente alta. La Repubblica Ceca, spaventata, smette di giocare e rimane in piedi solo per grazia (momentanea) ricevuta da SuperMario, che al 36' - servito perfettamente da Pirlo - si divora di testa la terza occasione per l'1-1.



Se mai è esistita una sola possibilità di perdere questa partita, la chance ceca si materializza al 47' del primo tempo: Darida mette al centro da destra e Kozak, tutto solo, spedisce a lato di un niente. Si va al riposo consci di averla scampata bella, si rientra in campo con una determinazione da finale Mondiale. Balotelli, giusto per avvisare Cech di cosa sta per accadere, spara dalla distanza dopo 38 secondi. Al 6' è già 1-1, con il portiere del Chelsea che esce a vuoto sul corner di Candreva e Chiellini che appoggia in rete di testa. Tre minuti dopo, SuperMario ruba il tempo a Gebre Selassie che lo stende in area. Il finale, con Balo dagli 11 metri, è roba scontata: Cech da una parte, palla dall'altra e rimonta completata. In Brasile, l'anno prossimo, andiamo noi. E se nove mesi occorrono a una madre per mettere al mondo il dono più prezioso, un bambino, siamo certi che nello stesso arco temporale - da qui a giugno - il c.t. proverà a organizzare la missione più importante della sua carriera: riportare a casa "la bambina".

LE PAGELLE



Balotelli 7 - Nel primo tempo fallisce tre occasioni colossali, prendendosi anche i fischi dello Stadium. Rischia di sprofondare, ma riemerge con personalità e sicurezza smisurate: si prende il rigore e lo trasforma con naturalezza. E' più difficile reagire in questo modo che sbagliare tre gol davanti al portiere.



Pirlo 6,5 - Con calma e ordine riesce a organizzare la rimonta dell'Italia. Non offre illuminazioni trascendentali, ma è il riferimento azzurro che non tradisce mai.



Buffon 6,5 - Non può nulla sul vantaggio di Kozak. Poi, senza essere chiamato a miracoli, afferra tutto ciò che passa dalle sue parti festeggiando nel migliore dei modi le 136 presenze in azzurro.



Chiellini 7 - Galvanizzato dal suo stadio, non molla un centimetro mettendoci la pezza in un paio di situazioni complicate. Suona la carica nel momento decisivo.



Cech 4 - E' graziato nel primo tempo da SuperMario, quando non trattiene un'innocua conclusione di Giaccherini. Nella ripresa esce a vuoto nell'angolo che regala a Chiellini l'1-1. Più passano gli anni, più diventa pericoloso per i compagni.



IL TABELLINO



ITALIA-REPUBBLICA CECA 2-1

Italia (3-4-2-1): Buffon 6,5, Bonucci 6, De Rossi 6, Chiellini 7; Maggio 6, Montolivo 6 (41' st Thiago Motta sv), Pirlo 6,5, Pasqual 6 (34' st Ogbonna sv); Candreva 6, Giaccherini 6,5 (1' st Osvaldo 6); Balotelli 7.

A disp.: Marchetti, Sirigu, Astori, Florenzi, Aquilani, Verratti, Diamanti, El Shaarawy, Gilardino. All.: Prandelli 6,5

Repubblica Ceca (4-1-4-1): Cech 4; Gebre Selassie 5 (34' st Rabusic sv), Sivok 5, Suchy 5, Limbersky 5,5; Prochazka 6; Plasil 5,5, Darida 6(11' st Vanek 5,5), Rosicky 6 (38' Kolar 5), Jiracek 6; Kozak 6,5.

A disp.: Vaclik, Drobny, M. Kadlec, Kusnir, Vaclik, Husbauer, Horava, V. Kadlec, Lafata. All.: Bilek 6

Arbitro: Eriksson (Svezia)

Marcatori: 19' Kozak (R), 6' st Chiellini (I), 9' st rig. Balotelli (I)

Ammoniti: Balotelli (I); Gebre Selassie, Kozak (R)

Espulsi: 44' st Kolar (R) per doppia ammonizione

CESARE ZANOTTO