Milan: Kakà-Matri l'intesa funziona, tripletta di assist e gol

- Si tratta della classica partitella, ma daarrivano segnali incoraggianti., i due nuovi arrivati in casa, hanno già una buona intesa e la stanno migliorando giorno per giorno. Il brasiliano, in versione assistman ma autore anche di un gol, ha consegnato tre palloni che il goleador ex Juve ha trasformato in rete.può sorridere: l'attacco c'è. I problemi, invece, sono in difesa causa infortuni.