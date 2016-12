Italia, Prandelli: "Mio futuro? Non sarà telenovela"

PRANDELLI: IMITIAMO LA NAZIONALE DI LIPPI

"I traguardi della Nazionale di Lippi? Quella era una squadra fatta da purosangue, noi speriamo di eguagliarli, ma si tratta di traguardi per noi ancora molto lontani", spiega il ct nella consueta intervista pre-gara a Raisport. "La dote di questa Nazionale - prosegue Prandelli - è che non perde mai la testa, sa soffrire rimanendo sempre in partita, perché non conosce solo uno spartito, ma due o tre". Non poteva ovviamente mancare un consiglio a Balotelli: "Non reagire come Gilardino? Anche lui deve imparare a soffrire in silenzio, perché un grande giocatore non deve perdere la concentrazione. Altrimenti diventa vulnerabile".