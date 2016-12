Qualificazioni Brasile 2014, è spareggio Ucraina-Inghilterra. Scontri tra le tifoserie 

foto LaPresse 15:17 - È uno spareggio, carico di tensioni, rischi. Purtroppo anche di incidenti che sfregiano la vigilia. Ucraina-Inghilterra vale una grossa fetta di qualificazione ai prossimi Mondiali brasiliani. Vincere è fondamentale per entrambe le squadre. Inglesi primi (15 punti) pari merito con il Montenegro, ma avanti per la differenza reti. Locali terzi (14 punti). La classifica del gruppo H parla chiaro: gara decisiva. Scontri tra le tifoserie. Tifosi inglesi aggrediti. Tre finiscono in ospedale. - È uno spareggio, carico di tensioni, rischi. Purtroppo anche di incidenti che sfregiano la vigilia.vale una grossa fetta di qualificazione ai prossimi Mondiali brasiliani. Vincere è fondamentale per entrambe le squadre.(15 punti) pari merito con ilma avanti per la differenza reti. Locali terzi (14 punti). La classifica del gruppo H parla chiaro: gara decisiva.Tifosi inglesi aggrediti. Tre finiscono in ospedale.

DENTRO O FUORI Prima contro terza. In mezzo un punto. Prima tanto caos, feriti e scontri fuori dal campo. Fai uno più uno e ti accorgi che Ucraina-Inghilterra è un castello di tensione. Troppa. Il girone H può conoscere stasera il suo padrone. Può lanciare decisamente l'Inghilterra verso Brasile 2014. O anche rimettere in gioco l'Ucraina. O stoppare entrambe e rendere, per tutte e due, il finale delle Qualificazioni un tour di emozioni, paura: col rischio grosso di trovarsi a terra. Lontani dal sogno.



HODGSON E IL RICORDO ITALIANO... Hodgson, che ha addosso un bel po' di tensione (e la critica schierata in assetto da plotone di esecuzione) nonostante il rinfrancante 4-0 alla Moldavia, vuole, pretende il massimo dalla nazionale dei Tre Leoni. Dovrà ottenerlo senza Rooney, Sturridge e Welbeck, e con la cabala che guarda in cagnesco: l' Olimpiysky National Sports Complex evoca brutti ricordi. Evoca l'Italia, il suo dominio, gli ultimi Europei. L'estromissione dalla semifinale. Uno stadio stregato. O, per essere più ligi e fedeli al canovaccio di quella sera, lo stadio in cui gli inglesi hanno subito di brutto il palleggio italiano. L'Inghilterra vuole dimenticare, sfatare il tabù, mettersi al sicuro. Preferibilmente chiudere con due partite di anticipo i giochi qualificazione, evitando la coda dei play-off.

UCRAINA IN STRISCIA: 4 VITTORIE DI FILA L'interlocutore ha un altro pensiero. L'Ucraina ha intenzione zero di farsi da parte e il clima che si respirerà nella tana dei locali sarà infuocato. A surriscaldare l'ambiente un po' di tutto. A partire dai risultati del campo. L'Ucraina è tornata prepotentemente in corsa infilando un filotto di quattro vittorie consecutive. Roba da campo.