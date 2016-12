Inter-Juventus, Conte ritrova Mazzarri. Due anni fa gli "rubò" il modulo... 

La certezza è invece che Conte ritroverà, ma al servizio di un'altra bandiera, il rivale Mazzarri il tecnico al quale “rubò" il 29 Novembre del 2011, nel recupero dell’undicesima giornata rinviata per il nubifragio che si era abbattuto su Napoli, il segreto di Pulcinella del 3-5-2, schierando Pepe ed Estigarribia sugli esterni e riuscendo a pareggiare 3-3 nei minuti finali una partita che sembrava irrimediabilmente persa. Da allora la Juventus –salvo rare eccezioni-non ha piu’ cambiato.

Solito modulo che privilegia il possesso palla e le incursioni dei centrocampisti.

Diverso da quello di Mazzarri piu’votato alla compattezza del reparto arretrato e alle rapide ripartenze.La sfida di San Siro-prevediamo-non potra’ prescindere dai credo tattici dei due tecnici e ci attendiamo dunque una partita in cui prevedibilmente il pallino del gioco l’avranno-ma con giudizio- i bianconeri, mentre più attendistica sarà la tattica nerazzurra. La Juventus rispetta l’Inter non fosse altro per il fatto che-esclusa dalle coppe-può dedicarsi anima e corpo al solo campionato, anche se questo big match arriva a conclusione di una settimana anomala, condizionata dagli impegni delle varie nazionali. Ma i Conte’s boys sentono la pressione di dover vincere perché in caso contrario rischierebbero di perdere-dopo ben 525 giorni, sorpasso sul Milan avvenuto il 7 aprile dello scorso anno - la testa della classifica. Ovviamente Inter permettendo..