Melissa Satta smentisce lo Schalke04: "Boateng non è andato via dal Milan per il razzismo"

foto LaPresse Correlati Lo Schalke: "Boateng via dall'Italia per il razzismo" 16:35 - Continuano a rincorrersi annunci e smentite sulla verità riguardo la cessione di Kevin Prince Boateng allo Schalke04. Avevano fatto scalpore le dichiarazioni di Peter Peters, dirigente della squadra tedesca, secondo cui il ghanese fosse andato via da Milano perchè infastidito dal razzismo che si respira in Italia. Già Adriano Galliani aveva gettato acqua sul fuoco ribadendo che Boateng non ha mai chiesto la cessione per questi motivi. Ad alimentare ulteriormente le polemiche, però, è intervenuta Melissa Satta, compagna del centrocampista ex Milan. La showgirl ha smentito con forza, Radio Monte Carlo, le dichiarazioni di Peters: "Kevin è uno che se deve dire una cosa non la fa dire agli altri. Ama l'Italia, adora Milano, io sono italiana e non potrebbe mai dire una cosa del genere. Le parole che escono dalla bocca degli altri - ha concluso la Satta - non sono mai vere".

A 24 ore dalle dichiarazioni alla Bild, arriva anche la marcia indietro del diretto interessato, Peter Peters. Il direttore finanziario dello Schalke, in una nota rilasciata sul sito della società di Gelsenkirchen, rettifica quanto affermato in precedenza al giornale scandalistico tedesco: "Gli episodi di razzismo non erano sicuramente il motivo alla base del trasferimento di Kevin allo Schalke - ha spiegato Peters -. Parlerò con Boateng personalmente e mi scuserò per ciò che ho detto. Non era certo mia intenzione lanciare false calunnie sul Milan o sui tifosi italiani".