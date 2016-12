Romario: "Messi come Newton e Einstein, ha la sindrome di Asperger"

foto LaPresse 14:51 - Finiti gli aggettivi, per descrivere il talento di Messi ora si scomodano anche i grandi della fisica e della scienza. Non proprio per un complimento, a dir la verità. A parlare è Romario. "Lo sapete che Lionel Messi ha la sindrome di Asperger? - ha twittato l'ex campione brasiliano -. E' una lieve forma di autismo che conferisce il dono della concentrazione sopra ogni cosa. Anche Newton e Einstein ne soffrivano". - Finiti gli aggettivi, per descrivere il talento diora si scomodano anche i grandi della fisica e della scienza. Non proprio per un complimento, a dir la verità. A parlare è. "Lo sapete che? - ha twittato l'ex campione brasiliano -. E' unache conferisce il dono della concentrazione sopra ogni cosa.".

Il cinguettio di Romario non ha vene polemiche, ma di fatto dà involontariamente dell'autistico a Messi. Il resto del messaggio, del resto, chiarisce meglio le parole del brasiliano e il paragone per descrivere le qualità della Pulce, ma non ridimensiona quanto detto. "Spero che come loro continuerà a voler migliorare per regalarci del gran calcio. Newton e Einstein erano autistici ed erano geni", ha aggiunto l'ex stella del Barcellona e della nazionale verdeoro, mandando su tutte le furie il padre dell'argentino, che ha deciso di sporgere querela. "Secondo il padre di Messi, il calciatore non è autistico. Io non sono un medico - ha concluso il brasiliano -. Se vogliono farmi causa per questo, facciano pure...".