Aida Yespica esclusiva: "Io e Özil, tutta la verità" 

Aida, suo malgrado, si è trovata sui media di tutto il mondo dopo rivelazioni di “El Mundo” che ha raccontato quanto i “blancos” avessero voglia di disfarsi del centrocampista turco, ora all'Arsenal, dato che le sue prestazioni ormai incidevano in modo negativo sulla squadra. Motivo, appunto, i continui viaggi a Milano e a Parigi che Özil faceva per passare anche una sola notte con Aida (prenotava un volo privato ogni due settimane, spendendo quasi 18mila euro per volta).

Poi la mattina si presentava agli allenamenti distrutto e da qui la rottura con il Real.

"Di vero c'è che io e Mesut dopo l'incontro a Madrid, ci siamo scambiati i numeri di telefono. Poi una sera a sorpresa mi chiama e mi dice: “Sono a Milano, ci vediamo?”. Così l'ho raggiunto e siamo andati a cena in uno dei locali più rinomati della città, senza nasconderci. Un locale dove all'esterno è sempre pieno di fotografi. Poi se ha usato l'aereo privato per raggiungermi, io che cosa ne posso sapere", dice la showgirl.

Continui, continui... "Abbiamo trascorso la serata in allegria, ci siamo divertiti, poi ci siamo persi di vista. Oggi so che lui è felicemente fidanzato, io idem".

Si è trattato di un semplice flirt? "La chiamerei bella amicizia e poi lui è più giovane di me e anche più basso! Concretamente ci siamo visti poche volte non capisco perché tirar fuori questa notizia così poco attuale o meglio direi vecchia".

Perché si è ritrovata al centro di questo gossip? "Perché il mio nome fa notizia. Pensi che il mio fidanzato stava scattando un servizio per GQ America quando lo hanno chiamato due giornalisti da Londra per chiedergli se fosse vera la storia tra me e Ozil. Lui mi ha guardato scioccato. Da otto mesi siamo inseparabili ventiquattro ore su ventiquattro. Di certo queste notizie danno fastidio".

Possiede ancora in rubrica il numero di Ozil? "No. L'ho cancellato e lui non ha il mio numero perché io l'ho cambiato. Mi aspetto una smentita anche da parte sua. Sarebbe da galantuomo".

Se incontra Ozil lo saluta? "Ma certo è un amico".

Mesut è turco, lei venezuelana ma in che lingua parlavate? "Metà in inglese, metà in spagnolo. Ma davvero mi creda è un ricordo lontano".