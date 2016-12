Moratti, Thohir e la clausola tifosi 

Talmente piano che giovedì 12 settembre non accadrà niente di speciale, niente di nuovo, se non un altro piccolo passo legale, per mettere a punto altri dettagli e fissare un appuntemento che -si dice oggi- è da spostare alla metà di ottobre. La fretta è relativa. E Moratti ha sì bisogno di nuove fonti di sostentamento; ma non avverte il bisogno di staccarsi dall'Inter.

Così riecco emergere la clausola "morale" ovvero la garanzia-tifosi che l'attuale presidente nerazzurro vuole porre come condizione alla trattativa: ovvero che Thohir si impegni al progetto-Inter per un periodo minimo di tre anni; per dare respiro finanziario al progetto tecnico avviato con Mazzarri che prevede come tappe: il ritorno in Champions League la prossima stagione; l'obiettivo scudetto nel 2014-2015; il bilancio senza derive economiche, ovvero senza altre perdite al 30 giugno 2016; un nuovo stadio di proprietà nel 2017-2018.

Moratti ha in mente (tutte) queste cose. E Thohir?