Brasile 2014, notte da sogno per Italia e Buffon 

Brasile 2014, guarda Casa Azzurri 17:18 - L'Italia di Prandelli scende in campo stasera allo Juventus Stadium (calcio d'inizio ore 20.45) contro la Repubblica Ceca in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2014: in caso di successo gli azzurri volerebbero matematicamente in Brasile. Tornano Balotelli e Montolivo, De Rossi arretra in difesa, in attacco dubbio Gilardino-Osvaldo. Notte speciale per Gigi Buffon, che raggiunge Fabio Cannavaro a quota 136 presenze con la maglia della Nazionale.

Prandelli non ammette cali di concentrazione: vuole battere i cechi e chiudere con due turni di anticipo il discorso qualificazione, impresa mai riuscita finora all'Italia nella sua lunga storia. Per l'occasione ritrova Balotelli e Montolivo, assenti per squalifica contro la Bulgaria venerdì scorso, e arretra De Rossi nel ruolo di centrale in una difesa a tre completata da Bonucci e Chiellini. Un dubbio in attacco: Osvaldo e Gilardino si giocano una maglia da titolare al fianco di Super Mario. Per essere certi della qualificazione ai Mondiali gli azzurri devono vincere, ma potrebbe addirittura bastare anche un pareggio nel caso finissero in parità anche Malta-Bulgaria e Armenia-Danimarca, le altre due partite del Girone B in programma oggi. La Repubblica Ceca di Bilek si presenta a Torino con il morale sotto i tacchi e con la voglia di riscatto dopo la clamorosa sconfitta casalinga di venerdì contro l'Armenia.