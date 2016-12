Milan, Tassotti: "Kakà non è ancora pronto"

- Il ritorno in campo dicon la maglia delè stato salutato con entusiasmo (merito di Ricky, apparso già tonico), mafrena: "Siamo contenti di averlo con noi - spiega il vice Allegri -, perchè oltre ad essere un ottimo giocatore è una buona persona. Ma non può bastargli un tempo contro una formazione di serie b svizzera per essere pronto". Rassicurazioni sono arrivate anche da Ancelotti: "Ci ha garantito che si è sempre allenato".

L'amichevole col Chiasso ha restituito al Milan un giocatore valido, ma - nonostante ottimi sprazzi - non ancora al suo livello: "Ha fatto solo due allenamenti e un'amichevole - spiega l'ex terzino -. Sembra stia abbastanza bene, ma non bisogna aver fretta perché negli ultimi anni ha giocato poco. Capisco che fuori ci sia un po' di scetticismo perchè gli ultimi ritorni non hanno avuto molto successo, ma a noi fa comodo avere in rosa uno con le sue caratteristiche. Speriamo faccia la differenza".

E' quello che il Milan si augura e che Adriano Galliani sotto sotto si aspetta: "L'arrivo di Kakà è importante - ha aggiunto l'ad rossonero a 'Sky' -, credo ci possa far fare un salto qualitativo, d'altra parte lo abbiamo preso per questo. Ma adesso non carichiamolo di troppe responsabilità: Kakà è un giocatore che noi crediamo che, una volta partito Boateng e quindi non avendo più il Milan un attaccante esterno di questo tipo, possa consentirci di tornare al 4-3-1-2. Ricky non è più una seconda punta ma un trequartista, comunque deciderà Allegri". Nonostante la fascia indossata nell'amichevole in Svizzera, Galliani garantisce che "il capitano resta Montolivo. Kakà è alla sua settima stagione con noi e sarà vice-capitano".