Napoli: sale la febbra per la Champions League. Già venduti più di 12mila biglietti

foto LaPresse 10:03 - A Napoli sale la febbre per la Champions League. A quasi dieci giorni dall'esordio nella competizione europea, contro i vicecampioni del Borussia Dortmund, sono andati praticamente a ruba tutti i biglietti riservati agli abbonati: circa 12mila tagliandi, su 12.700, sono stati staccati e da oggi inizia anche la vendita libera per le tribune. Mercoledì, invece, sarà la volta dei distinti e solo venerdì toccherà alle tanto agognate curve.

È un San Paolo, quindi, che non farà mancare il proprio supporto alla squadra, spingendo i giocatori azzurri a dare il massimo e cercare la vittoria sui tedeschi. Una partenza che si augura anche Rafa Benitez, consapevole che battendo il Dortmund aumenterebbero le possibilità di qualificazione. Proprio i vicecampioni d'Europa rappresentano per i bookmakers inglesi i principali avversari del Napoli: le quote proposte, infatti, dimostrano come i partenopei siano considerati la seconda forza del girone, dietro i tedeschi ma davanti ad Arsenal e Marsiglia. Sarà compito di Rafa Benitez, quindi, dosare le forze in vista della prossima partita di campionato e portare il Napoli alla vittoria di fronte ad un San Paolo che va verso il sold out.