Juventus, Marchisio: "Battere l'Inter sarebbe un bel colpo"

foto LaPresse 19:38 - La terza giornata di Serie A mette già di fronte due big del nostro calcio, Juventus e Inter. "Battere i nerazzurri così presto sarebbe un bel colpo - ha dichiarato Claudio Marchisio, centrocampista bianconero -. Sono curioso di vedere la nuova Inter, anche se ci hanno sempre messo in difficoltà". I nerazzurri non avranno le coppe: "Non faccio paragoni con il primo Conte alla Juve. Vincemmo lo scudetto, lo auguro all'Inter ma è irripetibile".

La scorsa stagione l'Inter vinse in casa dei bianconeri: "Ci ha sempre messo in difficoltà - ricorda Marchisio -. Quest'anno ha un allenatore nuovo e visto l'ottimo inizio di campionato, mi aspetto una squadra molto agguerrita". Il fatto di non giocare le coppe europee potrebbe aiutare Mazzarri a inculcare le sue idee alla squadra: "E' importante - ammette il centrocampista evitando paragoni con Conte -, ma non credo che possa essere un remake della prima Juventus di Conte. Noi quell'anno abbiamo fatto una stagione straordinaria, culminata con un grande scudetto. Lo auguro all'Inter, ma per me quella è stata un'esperienza irripetibile".